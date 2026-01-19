Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия

© Цените на златото достигнаха рекордно високи нива, след като инвеститорите потърсиха сигурност на фона на нарастващо напрежение между Съединените щати и европейските държави, предава Turkiye Today.



Златото поскъпна с над 2% и достигна 4 690,59 долара за тройунция. Причината е решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да заплаши с нови мита върху европейски стоки заради несъгласие около бъдещето на Гренландия. Това разклати финансовите пазари и накара инвеститорите да се насочат към по-сигурни активи. Среброто също поскъпна – с над 4% до рекордните 94,12 долара за унция.



На енергийните пазари цените на петрола се понижиха с около 0,7%. Криптовалутите също понесоха загуби. Биткойнът падна под 92 000 долара, а етериумът, солана и XRP загубиха между 5% и 9% от стойността си.



Според обявените планове САЩ ще въведат 10% мита върху стоки от осем европейски държави от 1 февруари, като ставката може да нарасне до 25% през юни, ако не бъде постигнато споразумение. В отговор европейските страни предупредиха за възможни ответни мерки, което допълнително засилва несигурността на пазарите.