close




Жена почина след 27 операции за разкрасяване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:21Коментари (0)1017
©
31-годишна жена, станала известна като "бразилската Барби“, умира след 27 козметични операции и документиран хирургически път.

Барбара Янкавски е инфлуенсърка. Тя е известна в социалните мрежи като Boneca Desumana – което в превод означава "Нечовешка Барби“.

Тя е намерена в безсъзнание в къща в Сао Пауло. Полицията разследва случая и е класифицирала смъртта като "подозрителна“. Предстои пълна аутопсия.

Барбара Янкавски става известна предимно с желанието си да подражава на визията на известната кукла Барби.

За да постигне това, инфлуенсърката се е подложила на общо 27 козметични операции и според оценките е инвестирала около 48 000 евро в сложната си трансформация.

Тя внимателно документира трансформацията си в социалните мрежи, като има над 55 000 последователи в Instagram и над 344 000 в TikTok.

Преди няколко седмици Барбара Янкавски буди притеснения във феновете си със селфи, което показва синини около очите ѝ след фейслифт, разказва bTV. Във видеоклип тя обяснява, че нараняванията са част от лечебния процес и изглеждат по-зле, отколкото всъщност са.

"Ден 3 от фейслифта, направен от @dr.aurilioluis @asanasal_dedivas, подобрявам се твърде бързо! Почти невидим белег“, коментира жената. В деня на смъртта ѝ, неин приятел я е посетил Янкавски, но е напуснал апартамента, преди да настъпи трагедията.

Барбара Янкавски е известна в Бразилия не само с присъствието си в социалните медии, но и с участията си в няколко телевизионни предавания и рекламни кампании.

Последните ѝ публикации в Instagram са от 1 октомври, а в TikTok - от 7 септември. Новината за смъртта на Янкавски разтърси феновете ѝ.







