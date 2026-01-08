ИЗПРАТИ НОВИНА
Защо Чехия все още не приема еврото?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:47
©
Новото дясно популистко правителство на Андрей Бабиш пое твърд ангажимент Чехия никога да не приеме еврото. Вместо това кабинетът иска да утвърди чешката крона като законно платежно средство в Конституцията и да гарантира правото на гражданите да плащат в брой.

"Ангажираме се, че нашето правителство няма да приеме еврото, нито да предприеме стъпки за неговото въвеждане“, се казва в управленската програма, одобрена на първото заседание на новата коалиция в понеделник. В нея участват партията на Бабиш "Действие на недоволните граждани“ (ANO), евроскептичната "Автомобилисти за себе си“ (Motoristé sobě) и крайнодясната "Свобода и пряка демокрация“ (SPD).

В документа се предвижда парламентът да бъде сезиран с предложение чешката крона да бъде заложена в Конституцията на Чешката република, "заедно с правото да се притежават и използват пари в брой като законно платежно средство“.

На този етап подобен ангажимент изглежда трудно осъществим. Правителството разполага със 108 депутати в 200-членната Камара на депутатите. За промяна на конституцията обаче е необходимо мнозинство от три пети, тоест най-малко 120 гласа.

Дори тази бариера да бъде преодоляна, остава още по-сериозното препятствие – Сенатът. Там управляващата коалиция може да разчита едва на 15 от общо 81 сенатори, а и в горната камара се изисква квалифицирано мнозинство от три пети.

Чешкият президент Петър Павел няма право на вето върху конституционни промени и е длъжен да ги обнародва. Парламентарната аритметика обаче прави обещанието на правителството практически неизпълнимо. Защо тогава то изобщо се появява?

"Това е чисто политически жест“, коментира главният редактор на независимия информационен портал Hlídací Pes Роберт Брестан.

"Става дума за негласна демонстрация на съпротива срещу еврото – и по-широко срещу Европейския съюз – от страна на част от коалицията, най-вече на крайнодясната SPD. Това се харесва на техните избиратели“, казва Брестан пред "Дойче веле“.

Според него шансът чешката крона да бъде закрепена в конституцията е "почти нулев“. "Коалицията не разполага с нужните гласове нито в Камарата на депутатите, нито в Сената“, подчертава той.

Правото да се плаща в брой отдавна се използва като политически инструмент от популистки и крайнодесни партии в цяла Европа. Става дума не толкова за удобство, колкото за символика – плащането в брой се представя като защита срещу държавен контрол и наблюдение.

В тези среди често се говори за "налагана отгоре дигитализация“ и дори за "дигитален тоталитаризъм“. Подобна реторика се вписва в по-широкия антиевропейски дискурс, в критиките към Брюксел и в призивите за национален суверенитет и лична свобода.

На практика обаче правото на чехите да плащат в брой никога не е било отменяно. То е гарантирано в Закона за паричното обращение, който задължава търговците да приемат пари в брой, освен при обективни основания за отказ.

Парадоксално, по-често се наблюдава обратният проблем – магазини, които не приемат картови плащания. В същото време Чехия е силно дигитализирана страна, където мобилните плащания чрез Apple Pay или Google Pay са широко разпространени.

Чехия се ангажира да приеме еврото още с присъединяването си към Европейския съюз през 2004 г. Вече повече от две десетилетия обаче всички правителства в Прага отлагат този момент. С кабинета на Бабиш перспективата за членство в еврозоната изглежда още по-далечна.

"Огромното мнозинство от чехите е против еврото, което прави темата изключително чувствителна“, обяснява Мартин Ел, водещ анализатор в икономическия всекидневник Hospodářské noviny.

"Страховете се подхранват от спомена за кризите в еврозоната, от опасенията за загуба на суверенитет и от очаквания за покачване на цените“, казва той. "При традиционния чешки евроскептицизъм и възхода на популизма за всеки политик би било политическо самоубийство да настоява за въвеждане на еврото.“

Много чешки компании подкрепят приемането на еврото и дори го използват в търговските си операции. Влиянието им върху политическите решения обаче остава ограничено.

"Това е тема, с която лесно се злоупотребява политически. Бизнесът се страхува от обществената реакция почти толкова, колкото и самите политици“, казва Мартин Ел.

Някои наблюдатели допускат, че с времето бизнесът и гражданите постепенно ще преминат към еврото, независимо от политическите декларации. Ел обаче е скептичен: "Не виждам сериозни сигнали за такава промяна. Почти няма ипотеки в евро, което показва, че хората все още имат по-голямо доверие в кроната.“

Последният неизвестен фактор остава президентът Петър Павел, смятан за гарант на проевропейския курс на страната. Той призова за обществен дебат относно ангажимента на Чехия да приеме еврото. Засега обаче този призив остава без широк отзвук.







