ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Задържаха българка в Русия
Автор: Лора Димитрова 19:45Коментари (0)266
©
МВнР е уведомено за случай на задържана от органите на МВР на Руската федерация българска гражданка. Според получената в Посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на РФ (мошеничество – чрез измама или злоупотреба с доверие).

Това съобщиха за "Фокус" от Дирекция "Стратегически комуникации и публична дипломация" към Министерство на външните работи на Република България след официално запитване.

"Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната", добавиха от институцията.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Голяма авиокомпания съкращава хиляди
12:18 / 29.09.2025
Елеонора Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България!
10:08 / 29.09.2025
Отново дронове в Дания: Забелязани са да кръжат над няколко военн...
16:59 / 28.09.2025
Силно земетресение удари Западна Турция
14:15 / 28.09.2025
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват
21:31 / 27.09.2025
Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
20:12 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2025
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: