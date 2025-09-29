ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Задържаха българка в Русия
Това съобщиха за "Фокус" от Дирекция "Стратегически комуникации и публична дипломация" към Министерство на външните работи на Република България след официално запитване.
"Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната", добавиха от институцията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Голяма авиокомпания съкращава хиляди
12:18 / 29.09.2025
Елеонора Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България!
10:08 / 29.09.2025
Отново дронове в Дания: Забелязани са да кръжат над няколко военн...
16:59 / 28.09.2025
Силно земетресение удари Западна Турция
14:15 / 28.09.2025
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват
21:31 / 27.09.2025
Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
20:12 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS