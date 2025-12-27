ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Вулканът Етна отново се активизира
Последното изригване на вулкана беше в началото на юни. Тогава заради опасната вулканична пепел въздушното пространство около кратера беше забранено за полети.
Етна е един от най-активните вулкани не само в Европа, но и в света. Той се намира над сицилианския град Катания. Вулканът изригва често, но рядко нанася сериозни щети.
Със своите 3330 метра височина Етна е най-високият вулкан на Стария континент. Кратерът има и най-дългата документирана история на изригвания, като най-ранните данни са още от 425 г. преди Христа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
21:54 / 27.12.2025
Зеленски пристигна в Канада
20:38 / 27.12.2025
Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря
11:42 / 27.12.2025
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:15 / 26.12.2025
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
21:26 / 26.12.2025
През 2026 новите притежатели на биткойни ще се държат различно от...
16:16 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Певецът Константин: Платил съм си вече цената
23:29 / 26.12.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS