© Вулканът Етна отново се активизира. От североизточната част на кратера е изригнал огромен стълб от пепел. По склоновете му е започнала да се стича и лава.



Последното изригване на вулкана беше в началото на юни. Тогава заради опасната вулканична пепел въздушното пространство около кратера беше забранено за полети.



Етна е един от най-активните вулкани не само в Европа, но и в света. Той се намира над сицилианския град Катания. Вулканът изригва често, но рядко нанася сериозни щети.



Със своите 3330 метра височина Етна е най-високият вулкан на Стария континент. Кратерът има и най-дългата документирана история на изригвания, като най-ранните данни са още от 425 г. преди Христа.