|Водачите в Гърция вече може да шофират с дебели якета и да пият вода и кафе
Никъде в новия правилник не е посочено, че използването на дебело яке води до административни санкции. Нито пък е ограничена консумацията на вода или кафе в автомобила, предава NOVA.
Единствената релевантна разпоредба (в член 18, ал. 2) гласи, че водачът трябва да има пълна свобода на движение за безопасно шофиране.
Торбички от супермаркет върху седалките на автомобила също не са забранени. Никъде не е посочено и че поставянето на пазарска чанта върху седалките е забранено. Предвиденото (в чл. 36, ал. 4) е товарът да бъде поставен сигурно, така че да не пречи на шофирането или видимостта и да не застрашава пътниците или трети лица. Препоръчително е, когато е възможно, да се използва багажникът.
Нито едно от горепосочените действия не води до глоба, стига да не се нарушават основните правила за безопасно шофиране.
Тръмп пак се ''извъртя'' за победителя във войната в Украйна
20:23 / 20.10.2025
20:23 / 20.10.2025
ЕС одобри забраната за внос на руски природен газ
14:10 / 20.10.2025
14:10 / 20.10.2025
Убиха 37-годишен българин пред нощен клуб в Атина
09:42 / 20.10.2025
09:42 / 20.10.2025
Двама загинали, след като самолет и кола паднаха в морето
09:15 / 20.10.2025
09:15 / 20.10.2025
Тиара на императрица Евгения сред откраднатите бижута от Лувъра
20:47 / 19.10.2025
20:47 / 19.10.2025
Обир в Лувъра: Крадци с моторни резачки задигнаха бижута от колек...
16:18 / 19.10.2025
16:18 / 19.10.2025
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
21:34 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
22:22 / 19.10.2025
