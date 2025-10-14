ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Гърция обявиха стачка, искат 14-та заплата
Миналата седмица федерацията призова за стачни действия с искания за връщане на 13-ата и 14-ата заплата, съществено увеличение на заплатите, подписване на колективни трудови договори в публичния сектор, постоянна и стабилна заетост и премахване на нов дисциплинарен закон.
В понеделник служителите на градския транспорт в Атина заявиха, че също ще се включат в стачката в началото и края на работния ден, за да подкрепят държавните служители.
Заради това днес - 14 октомври, метрото и трамваите в гръцката столица ще работят в часовия диапазон от 09:00 ч. до 17:00 ч., а автобусите и тролейбусите – от 09:00 ч. до 21:00 ч.
Вчера синдикатите на железопътните служители в Гърция също обявиха, че ще се включат в 24-часовата стачка, заради което влаковете в Гърция също няма да се движат днес, отбелязва още "Катимерини“.
Основното протестно шествие в Атина е насрочено за 11 ч. на централния площад "Синтагма".
На 1 октомври се състоя 24-часова национална стачка срещу новото трудово законодателство, организирана от двата най-големи синдиката в държавния и частния сектор - АДЕДИ и ГСЕЕ, в която се включиха също моряците, служителите в градския транспорт и железопътните работници, а в Атина се проведе многохилядна демонстрация с искане за оттегляне на пакета от мерки, които въвеждат промени в работното време, предаде БТА.
