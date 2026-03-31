Споразумението за сътрудничество в областта на сигурността между Украйна и България стана 29-тото споразумение за сигурност, подписано от официален Киев в изпълнение на Съвместната декларация на Г-7. Това обяви заместник-началникът на президентския кабинет Игор Жовква във Facebook.
Споразумението, което бе подписано на 30 март от президента на Украйна Володимир Зеленски и служебния премиер на България в Киев, затвърждава ясния ангажимент на София за продължаваща военна подкрепа за Украйна. Това включва доставка на оръжия, оборудване и материали, критично оборудване от европейски, американски и украински производители.
Отделен раздел е посветен на обучението на украински военнослужещи. България ще продължи и разшири обучението в рамките на мисиите на ЕС и НАТО, както и на двустранно ниво. Това включва системно обучение, включително програми за инструктори, развитие на способности в областта на безпилотните летателни апарати, противодействие на безпилотните летателни апарати, електронна война, специални операции, както и езиково обучение за персонал и пилоти.
Освен това, двете страни се споразумяха да работят по интегрирането на украинската отбранителна промишленост в европейската база отбранителни технологии, използвайки инструментите на ЕС, по-специално EDIS, EDIP и SAFE, както и да развиват съвместно производство и локализация в Украйна.
Сътрудничеството в областта на сигурността се разширява значително, от споделянето на разузнавателна информация до противодействието на хибридните заплахи, кибератаките и дезинформацията.
Отделно те се споразумяха да засилят координацията, за да гарантират безопасността на корабоплаването, разминирането и да укрепят регионалната сигурност в Черно море.
Споразумението определя и ясната политическа позиция на България: подкрепа за членството на Украйна в ЕС и НАТО, подкрепа за реформи и готовност за споделяне на собствения опит от европейската интеграция. Споразумението предвижда и ясен механизъм за реагиране: в случай на нова ескалация или повторна агресия, в рамките на 24 часа ще се проведат спешни консултации за определяне на съвместни стъпки.
Документът е валиден 10 години от датата на подписването му и полага основите за дългосрочно стратегическо партньорство между Украйна и България.
ФОКУС припомня, че по-рано Зеленски разкри подробности около "енергийния коридор" с България, който според него може да се превърне в резервен маршрут за доставки на Украйна и да осигури, наред с други неща, до 10 милиарда кубични метра газ годишно.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.