Европейският съюз определи като неприемлив плана на американския президент Доналд Тръмп за налагане на 25% мита върху автомобилите от ЕС и предупреди, че е готов да предприеме всички необходими действия в защита на своите интереси. Председателят на комисията по международна търговия в Европейския парламент Бернд Ланге подчерта, че подобни ходове демонстрират "явна ненадеждност“ от страна на Вашингтон.

Изявленията идват в отговор на намеренията на администрацията на Тръмп да атакува европейското автомобилостроене чрез високи тарифни тежести.

Бернд Ланге, който продължава да ръководи ключовата комисия в Европарламента, припомни, че това не е първият случай на "произволни действия“ от страна на САЩ, визирайки митата върху над 400 продукта от стомана и алуминий. Според него ЕС стриктно спазва споразумението, подписано в Шотландия, и работи по финализиране на съответното законодателство, докато американската страна системно не изпълнява своите ангажименти. "ЕС трябва сега да запази яснота и твърдост“, призова германският евродепутат в социалната мрежа Екс.

Говорител на Европейската комисия потвърди, че Общността остава ангажирана с поддържането на предсказуеми и взаимно изгодни трансатлантически отношения, но подчерта, че ангажиментите трябва да бъдат двустранни. От Комисията бяха категорични, че ако САЩ предприемат мерки, които нарушават съществуващите договорености, Брюксел си запазва правото на адекватна реакция.

Ситуацията поставя под въпрос икономическата предсказуемост в сектора, тъй като автомобилната индустрия е ключова за износа на редица европейски държави към американския пазар. Икономистите и политическите лидери в Брюксел следят внимателно действията на Вашингтон, за да подготвят евентуален списък с ответни мерки, пише "Труд".