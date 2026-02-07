© Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува открито расистки видеоклип, в който бившият президент Барак Обама и бившата първа дама Мишел Обама са изобразени като маймуни. Часове след публикуването на видеоклипа, Тръмп го изтри, след последвалата вълна от остри критики, особено от членове на собствената му партия, пише The New York Times.



Клипът, редактиран към песента The Lion Sleeps Tonight, беше вмъкнат в края на 62-секундно видео с конспиративни теории за изборите през 2020 г. и се появи в социалните мрежи на Тръмп късно в четвъртък вечерта.



Това не е първият път, в който Тръмп разпространява обидни изображения и изявления срещу чернокожи американци и групи от други раси.



Решението да премахне видеото от страницата си е необичайна стъпка назад за американския президент - особено като се има предвид, че само няколко часа по-рано говорителят на Белия дом отхвърли критиките, наричайки ги "фалшиво възмущение“ и не се опита да дистанцира президента от съдържанието на видеото.



"Това е интернет мем, в който президентът Тръмп е изобразен като Кралят на джунглата, а демократите като герои от "Цар Лъв“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Левит, преди видеото да бъде премахнато. "Моля, спрете това фалшиво възмущение и пишете за нещо, което наистина вълнува американците.“



В същото видео няколко известни демократи – по-специално Хилари Клинтън, Александрия Окасио-Кортес, кметът на Ню Йорк Зогран Мамдана, Джо Байдън и Камала Харис – са изобразени като различни животни. Видеото завършва със сцена, в която всички "животни“ се покланят на Тръмп.



Тръмп не е дал публично обяснение защо е изтрил видеото. Въпреки това, източник, запознат с приемането на това решение, съобщи, че видеото е било публикувано от ''служител'' без знанието на президента. Източникът е пожелал анонимност.



Видеото се вписва в дългогодишната история на пренебрежителни изявления на Тръмп към различните етноси, жените политици и имигрантите.



Миналия месец, когато администрацията на Тръмп призна, че е редактирала снимка на протестиращата от Минесота Некима Лева Армстронг, за да я накара да изглежда неподдържана и объркана, представител заяви, че това е "просто мем“ и че "ще има още мемове“.



През октомври, след като Тръмп публикува генерирано от изкуствен интелект видео на лидера на демократите в Камарата на представителите Хакийм Джефрис, носещ фалшиви мустаци и сомбреро, вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че според него е "нелепо“ и че администрацията "просто се забавлява“.



Този път обаче видеото стана вирусно, което Белият дом очевидно не очакваше. Изображението на Барак и Мишел Обама под формата на маймуни възпроизвежда един от най-старите расистки стереотипи, който в миналото е бил използван от търговци на роби и поддръжници на сегрегацията, за да дехуманизират чернокожите хора и да оправдаят линчуването.



Сенатор Тим Скот от Южна Каролина - единственият чернокож републиканец в Сената и близък съюзник на Тръмп - написа в социалната мрежа X, че се надява публикацията да е фалшива, "защото това е най-расисткото нещо, което съм виждал от Белия дом. Президентът трябва да я премахне“.



Скот оглавява Националния комитет на републиканците в Сената, партийният орган, отговорен за поддържането на контрола над Сената преди междинните избори през ноември.



Конгресменът Майк Лоулър от Ню Йор к нарече публикацията на президента "неправилна и изключително обидна“.



Конгресменът Майкъл Търнър от Охайо пък заяви, че расистките изображения на Обама са "обидни, болезнени и неприемливи“.



Сенатор Роджър Уикър от Мисисипи заяви, че президентът "трябва да свали публикацията и да се извини“.



Атаките на Тръмп срещу Барак Обама продължават от много години. През 2011 г. американският президент активно разпространяваше конспиративната теория, че Обама е роден не в САЩ, а в Кения и следователно е нелегитимен президент. Миналата година Тръмп публикува и генерирано от изкуствен интелект видео на арестуването на Обама в Овалния кабинет.



Семейство Обама рядко коментира атаките на Тръмп, но Мишел Обама говори открито за расизма от своя страна по време на реч на конгреса на Демократическата партия през 2024 г.



"Години наред Доналд Тръмп прави всичко възможно, за да накара хората да се страхуват от нас“, каза тя. — "Ограниченият и тесен поглед върху света го караше да се чувства застрашен от съществуването на двама трудолюбиви, образовани и успешни хора, които просто се признават за тъмнокожи.“



"Това е неговата стара схема“, добави тя, "да удвои усилията си върху отвратителни, женомразни и расистки лъжи, вместо върху истински идеи и решения, които наистина биха могли да подобрят живота на хората.“



Самият президент и няколко негови доверени асистенти имат достъп до акаунта му в Truth Social. Често той публикува в него съобщения лично, понякога ги диктува или поверява публикуването на служители от администрацията. В резултат на това страницата на президента се е превърнала в смесица от официална политика, политически спорове и все по-често - генерирани от изкуствен интелект мемета и дийпфейкове.