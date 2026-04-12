Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в Truth Social, че американските военноморски сили ще започнат действия за блокиране на преминаването през Ормузкия проток, ако кораби са плащали такси на Иран. Според него, след неуспешни преговори между САЩ и Иран по ядрената програма, Вашингтон ще предприеме мерки за ограничаване на морския трафик, свързан с ирански такси.

Той твърди още, че всеки кораб, който е платил подобни такси, няма да получи "безопасно преминаване“ в международни води. По-късно в интервю уточни, че реалното прилагане на подобна блокада би отнело време.

На фона на тези изявления, в региона има засилена военна активност. Според медийни съобщения два американски разрушителя са преминали през Ормузкия проток, а Централното командване на САЩ (CENTCOM) провежда операции, свързани с разминиране и осигуряване на безопасно корабоплаване.

Иран отрича част от тези твърдения, включително преминаването на американски кораби през протока, и обвинява САЩ в прекомерни искания по време на преговорите. Според ирански медии основните спорове са били свързани с ядрената програма и правата за свободно преминаване през стратегическия Ормузки проток.