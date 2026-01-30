Тревога в Румъния: Регистриран е първи случай на вируса чикунгуня

© Румънските здравни власти са регистрирали първи случай на заразен с вируса чикунгуня. Той е потвърден при мъж на около 50 години. Болестта, която се предава чрез ухапвания от комари, е рядка в Европа и се среща главно в Африка и Южна Америка, предава Digi24.



Адриан Маринеску, директор на Националния институт по инфекциозни болести, подчертава три важни аспекта, свързани с превенцията и риска от болетта:



-Хората, които пътуват до райони като Африка, трябва да посетят международна клиника за ваксинации един до два месеца предварително, за да оценят и предотвратят реалните рискове.



-Вирусните инфекции като Чикунгуня могат да се проявят в лека или симптоматична форма, но хората с отслабена имунна система – поради заболяване или възраст – могат да развият тежки, животозастрашаващи форми.



-Симптомите могат да приличат на обикновена вирусна инфекция или грип, особено по време на грипния сезон, което може да забави диагностицирането, ако не се вземе предвид епидемиологичният контекст.



"Клиничната картина на пациента наподобява вирусна инфекция или грип, а в този случай прогресията е по-трудна поради предварително съществуващо онкологично заболяване посочва още д-р Адриан Маринеску.



Диагнозата на Чикунгуня е трудна за поставяне и изисква специално оборудване и специфични реагенти. Необходими са добре оборудвани лаборатории и участието на специализирани лекари.



Дори и да има много малко случаи, трябва да се закупят и заплатят реагенти, за да се даде възможност за диагностициране на много редки заболявания.



Ситуацията е подобна и в други страни: за екзотични заболявания трябва да има налично оборудване и реагенти, дори и да се срещат рядко. Националният институт по инфекциозни болести "Матей Балш“ скоро ще може да открива вируса Нипа, който произхожда от Индия, друга изключително рядка болест, посочва още той.



Пациентът ще бъде изписан, а медицинските власти продължават да наблюдават случаите, за да предотвратят разпространението на вируса.



В България бе регистриран първи случай на треска Чикунгуня на 14 януари.