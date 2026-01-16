ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повикавателни в Германия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:44Коментари (0)1069
©
Германия официално даде старт на нов модел за военна служба, насочен към увеличаване на числеността на Бундесвера. По информация на в. Bild, днес германската армия е изпратила първите 5000 писма в рамките на началния процес за подбор на кандидати за военна служба.

В следващите седмици подобни писма ще бъдат изпращани регулярно – по около 12 500 седмично – до всички младежи, навършили 18 години след 1 януари 2026 г. Това на практика бележи началото на реформата, с която Берлин се опитва да отговори на нарастващите изисквания за отбрана.

Призовките съдържат QR код и 16-цифрен код за достъп до онлайн въпросник под наименованието "Военна служба“. Мъжете са задължени да попълнят анкетата в срок от четири седмици, докато участието на жените остава доброволно. При непопълване следва второ писмо, изпратено с препоръчана поща, а при продължаващо неизпълнение може да бъде наложена глоба до 1000 евро.

Въпросникът включва 14 въпроса, свързани с образованието, физическата подготовка и нагласите към военна служба. Най-подходящите и мотивирани кандидати ще бъдат поканени на медицински преглед.

От 1 юли 2027 г. през медицински комисии ще трябва да преминават приблизително 300 000 18-годишни германци годишно. За целта Бундесверът планира откриването на 24 нови центъра за подбор.

Министърът на отбраната Борис Писториус си е поставил за цел увеличаване на числеността на германската армия от настоящите 184 000 до около 270 000 военнослужещи до 2035 г. Сред предвидените мерки са по-високи заплати, допълнителни бонуси и по-гъвкави условия за служба.

В случай че броят на доброволците се окаже недостатъчен, Бундестагът си запазва правото да възстанови задължителната военна служба.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Може ли Гренландия да стане част от САЩ?
10:56 / 15.01.2026
Иран затвори въздушното си пространство
07:31 / 15.01.2026
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
22:15 / 14.01.2026
ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие
21:50 / 14.01.2026
Осем дни арест за мъжа, потрошил стъклото на българското посолств...
17:27 / 14.01.2026
Захарова: Длъжностните лица в ЕС знаят ли къде се намира Гренланд...
11:22 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: