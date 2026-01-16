Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повикавателни в Германия

© Германия официално даде старт на нов модел за военна служба, насочен към увеличаване на числеността на Бундесвера. По информация на в. Bild, днес германската армия е изпратила първите 5000 писма в рамките на началния процес за подбор на кандидати за военна служба.



В следващите седмици подобни писма ще бъдат изпращани регулярно – по около 12 500 седмично – до всички младежи, навършили 18 години след 1 януари 2026 г. Това на практика бележи началото на реформата, с която Берлин се опитва да отговори на нарастващите изисквания за отбрана.



Призовките съдържат QR код и 16-цифрен код за достъп до онлайн въпросник под наименованието "Военна служба“. Мъжете са задължени да попълнят анкетата в срок от четири седмици, докато участието на жените остава доброволно. При непопълване следва второ писмо, изпратено с препоръчана поща, а при продължаващо неизпълнение може да бъде наложена глоба до 1000 евро.



Въпросникът включва 14 въпроса, свързани с образованието, физическата подготовка и нагласите към военна служба. Най-подходящите и мотивирани кандидати ще бъдат поканени на медицински преглед.



От 1 юли 2027 г. през медицински комисии ще трябва да преминават приблизително 300 000 18-годишни германци годишно. За целта Бундесверът планира откриването на 24 нови центъра за подбор.



Министърът на отбраната Борис Писториус си е поставил за цел увеличаване на числеността на германската армия от настоящите 184 000 до около 270 000 военнослужещи до 2035 г. Сред предвидените мерки са по-високи заплати, допълнителни бонуси и по-гъвкави условия за служба.



В случай че броят на доброволците се окаже недостатъчен, Бундестагът си запазва правото да възстанови задължителната военна служба.