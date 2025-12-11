ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Сретен Йосич излиза на свобода
Според постановлението Апелативният съд е уважил жалбата на защитата и е изменил първоинстанционното решение, с което Йосич е бил задържан. Така той се освобождава условно от изтърпяването на 15-годишната присъда, като е разпоредено незабавното му освобождаване. Условният срок може да продължи най-късно до 28 февруари 2026 г.
Съдът е преценил, че са налице всички законови предпоставки за условно освобождаване. В мотивите се посочва, че затворническите доклади показват "максимален напредък в третирането и изпълнението на програмата за поведение“ и че "с основание може да се очаква осъденият да се държи добре на свобода и да не извърши ново престъпление до изтичането на срока на присъдата“.
Решението идва след като през септември Висшият съд в Белград отхвърли първата молба на защитата за условно освобождаване. Адвокатът на Йосич обжалва пред Апелативния съд, който в крайна сметка промени първоначалното решение.
Йосич беше арестуван на 27 април 2009 г. по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Макар впоследствие да беше окончателно оправдан по това дело, той не получи свобода. На 28 декември 2012 г. бе преместен за изтърпяване на 15-годишна присъда за подбудителство към убийството на Горан Марянович – Гокси Бомбаджията – извършено през 1995 г.
През 2002 г. в качеството си на главен секретар на МВР Бойко Борисов арестува Йосич в България, след което започва да се движи с увеличена лична охрана. През 2009 г. сръбският наркобос твърди пред белградски съд, че в България се е ползвал с покровителството на местни разузнавателни служби и дори споменава името на Борисов.
Националната разузнавателна служба категорично отхвърля тези твърдения. Според официалното становище нито тя, нито други служби или лица са осигурявали закрила на Йосич. В отговор на публичния спор Борисов поиска МВР, ДАНС и разузнаването да дадат ясни публични обяснения по случая.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 1 ч. и 4 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Зеленски: Винаги съм готов за избори
20:18 / 09.12.2025
Пожар в жилищна сграда в Манхатън, наложена е евакуация
18:10 / 09.12.2025
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" прист...
15:39 / 09.12.2025
Япония издаде предупреждение за мегаземетресение
08:44 / 09.12.2025
Тръмп: Европа върви в много лоша посока
08:44 / 09.12.2025
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, ...
15:51 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS