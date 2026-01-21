ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Средната месечна нетна заплата в Хърватия, която преди три години прие еврото, е 1498 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:03Коментари (0)0
©
Средната месечна нетна заплата на служител в Хърватия възлиза на 1498 евро през ноември 2025 г., което представлява номинално увеличение от 9,7% на годишна база и реално увеличение от 5,7%, предаде агенция ХИНА, цитирани от БТА.

В сравнение със заплатите за октомври 2025 г., средната нетна заплата през ноември е по-висока номинално с 1,9%, а в реално изражение - с 1,3%.

Най-висока средна месечна нетна заплата в размер на 2315 евро са получили служителите в сектора на въздушния транспорт, а най-ниска - в производството на облекла - 967 евро.

Според Хърватското статистическо бюро медианната нетна заплата за ноември възлиза на 1278 евро, което означава, че половината от работещите са получили по-малко, а половината - повече от тази сума.

В сравнение с октомври 2025 г. медианната работна заплата през ноември е с 0,2% по-ниска, но е с 10% по-висока спрямо ноември 2024 г.

"Средният месечен брутен доход на работещите в Хърватия за ноември 2025 г. възлиза на 2093 евро, което представлява номинално увеличение от 2,3% и реално увеличение от 1,7% в сравнение с октомври 2025 г.“, се казва в съобщението на Хърватското статистическо бюро на сайта му.

Средната месечна брутна работна заплата през ноември 2025 г. е с 10,2% по-висока в номинално изражение и с 6,2% по-висока в реално изражение в сравнение със същия месец на 2024 г.

За периода от януари до ноември 2025 г. средната месечна нетна работна заплата, изплатена на служител, възлиза на 1445 евро, което е номинално с 10% по-високо и с 6,1% по-високо в реално изражение в сравнение със същия период на 2024 г.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Тръмп за съюзниците в НАТО: Ние ще им се притечем на помощ, но се...
23:39 / 20.01.2026
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
10:06 / 20.01.2026
Гръцките фермери се срещнаха с Мицотакис
22:56 / 19.01.2026
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:59 / 19.01.2026
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем евро...
11:05 / 19.01.2026
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасва
09:42 / 19.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронното записване в детските градини
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Аматьорски футбол
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: