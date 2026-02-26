Спешно търсят 20 000 куриери

© Във Финландия се появяват тревожни сигнали за нерегламентирани практики в сектора на доставките на храна. Според медийни публикации част от шофьорите на доставки са готови да плащат между 450 и 900 евро месечно, или дори до една трета от дневния си доход, на регистрирани "куриери“, за да работят вместо тях извън официалните договори, пише B92.



Схемата позволява на хора с друга основна работа формално да запазят статута си на доставчици, докато на практика "отдават под наем“ профилите си на безработни. Платформите за доставки потвърждават, че са засекли подобни практики и вече обявяват мерки за ограничаването им.



Допълнителен знак за напрежението в сектора е фактът, че около 20 000 души в момента чакат да бъдат приети като шофьори за доставки към Wolt на фона на безработица от 10,6%, най-високото равнище в Европейския съюз.



Недостиг на работници, но не навсякъде



Случаят с куриерските услуги е само част от по-широк дисбаланс на финландския трудов пазар. В страната има приблизително 300 000 безработни, докато едновременно се отчита остър недостиг на специалисти в области като информационни технологии, здравеопазване, зелени технологии и други висококвалифицирани професии.



Проблемът е, че голяма част от търсещите работа не притежават нужната квалификация за свободните позиции.



Най-голям дял от безработните са хора със средно образование, но расте и броят на висшистите без работа — особено сред социолозите и икономистите.



Рекорден брой безработни висшисти



Историята на Мийка Алхопура от Турку илюстрира ситуацията. След като срочният му договор с градската администрация не е подновен, той изпраща десетки кандидатури за работа и получава едва две покани за интервю.



По данни на синдиката "Акава“, през декември миналата година над 50 000 високообразовани финландци са били безработни — най-високият показател през този век. Експертите предупреждават, че тенденцията не показва признаци на забавяне.



Дигитализацията променя пазара на труда



Специалистите посочват, че трудовият пазар претърпява дълбока трансформация под влияние на дигитализацията, автоматизацията и развитието на изкуствения интелект. Броят на безработните висшисти нараства по-бързо от този при хората с по-ниско образование.



Допълнителен фактор е липсата на трудов опит. Сред безработните под 30 години около 27 000 души никога не са работили, почти една десета от всички безработни.



Забавена икономика и външни сътресения



Въпреки че Финландия има една от най-добрите образователни системи и осем поредни години е определяна като най-щастливата страна в света, икономиката ѝ се възстановява по-бавно след пандемията в сравнение с останалата част от еврозоната.



До 2023 г. показателите са близки до средноевропейските, но след това се наблюдава рязко влошаване. Пазарът на труда се свива за кратко време, а безработицата започва бързо да расте.



Сериозен удар върху икономическата активност нанася и рязкото намаляване на търговията с Русия след инвазията в Украйна. Докато през 2013 г. 9,6% от финландския износ е бил насочен към Русия, до 2024 г. този дял спада до едва 0,4%.



Повече пенсионери и имигранти търсят работа



Все повече пенсионери се връщат на пазара на труда, тъй като пенсиите им не покриват разходите за живот. В същото време делът на имигрантите в трудоспособна възраст нараства - от 6% през 2018 г. до около 11% през 2024 г.



Доставките на храна са почти изцяло поети от имигранти. Както отбелязва един куриер: "Човек се чуди защо никой финландец не върши тази работа, защото е наистина лоша.“



За разлика от много други европейски държави, във Финландия почти липсват нископлатени работни места с ниска добавена стойност, тъй като колективните трудови договори поддържат сравнително високи минимални стандарти на заплащане.



Резултатът е ясно разделение: или имате стабилна и добре платена работа, или сте безработни - с много малко възможности за преход между двете, пише businessnovinite.bg.