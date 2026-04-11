Електромобилният гигант Tesla направи нова важна стъпка към внедряването на напълно автономно шофиране в Европа. Компанията получи разрешение да използва системата Full Self-Driving (FSD) на територията на Нидерландия, което се счита за едно от най-сериозните регулаторни постижения за технологията на Стария континент.

Разрешението позволява на компанията да започне тестове и ограничено използване на системата при реални условия на пътя. FSD е най-напредналата система за подпомагане на водача на Tesla, която използва камери, изкуствен интелект и невронни мрежи, за да управлява автомобила без човешка намеса в редица ситуации.

Какво означава това за Европа

Нидерландия е сред държавите в Европейския съюз, които активно работят за внедряване на автономни технологии в транспорта. Получаването на разрешение за FSD се разглежда като потенциален прецедент, който може да отвори пътя и за други държави да позволят подобни системи.

Според експерти, ако тестовете преминат успешно, това може да ускори приемането на автономни функции в целия ЕС, където регулациите традиционно са по-строги в сравнение със САЩ.

Как работи Full Self-Driving

Системата Full Self-Driving използва комбинация от:

- множество камери около автомобила

- изкуствен интелект, който анализира ситуацията на пътя

- постоянно обучение чрез данни от милиони километри шофиране

Технологията може да извършва дейс

твия като:

- автоматично изпреварване

- преминаване през кръстовища

- разпознаване на светофари и пътни знаци

- навигация в градски условия

Въпреки името си, FSD все още изисква водачът да бъде готов да поеме контрол, тъй като системата остава на ниво асистирано шофиране.

Големият план на Tesla

Компанията на Илон Мъск от години работи върху идеята за напълно автономни автомобили и роботаксита. Разрешението в Нидерландия може да се окаже ключова стъпка към навлизането на тези технологии и в Европа.

Ако регулаторите в други държави последват примера, следващите години могат да донесат значително по-широко разпространение на автономни функции по европейските пътища.