След 230 години в обращение, тези монети излизат в "пенсия"

© Монетният двор във Филаделфия ще изсече последната партида монети от един цент в четвъртък след повече от 230 години производство.



Монетите ще останат в обращение, но постепенното им изтегляне от пазара вече накара бизнеса да започне да коригира цените, тъй като според него центовете стават все по-трудни за намиране.



Според правителството мярката ще спести пари, или както президентът Доналд Тръмп го формулира през февруари, когато за първи път обяви плановете: "Да изтръгнем разхищението от бюджета на нашата велика нация, дори и да е цент по цент“.



Пенитата, които почитат президента от времето на Гражданската война Ейбрахам Линкълн и са изработени от покрит с мед цинк, днес струват почти четири цента за производство, над два пъти повече, отколкото преди десет години, съобщи Министерството на финансите. Според негови оценки решението да се прекрати производството ще спести около 56 млн. долара годишно.



Официални представители твърдят, че ръстът на електронните трансакции, прави пенитата, които за първи път да пуснати в производство през 1793 г., все по-безсмислени.



Министерството на финансите счита, че около 300 млрд. монети ще останат в обращение, "което далеч надхвърля необходимото количество за търговията“, съобщава ВВС, цитирано от investor.



Много монети в крайна сметка излизат от употреба. Около 60% от всички монети в обращение в САЩ, или около 60-90 долара за обичайно домакинство, се съхраняват у дома в касички, като се счита, че не си заслужава да се разменят, сочи анализ на правителството от 2022 г.



Но пестеливците трябва да внимават – тъй като фирмите започват да закръгляват цените, се очаква тази мярка да повиши разходите за купувачите. Проучване на изследователи от Федералния резер в Ричмънд установи, че това може да струва на потребителите 6 млн. долара годишно.



Други страни също изтеглиха монетите с най-ниска стойност. Канада, например, произведе последната си партида монети от един цент през 2012 г.



Австралия и Нова Зеландия изтеглиха монетите от един и два цента през 90-те години на миналия век, а Нова Зеландия спря производството на монети от пет цента през 2006 г.



Великобритания предложи план да спре монетите от един пенс през 2018 г., но по-късно предложението беше оттеглено.



Все пак разпространението на електронните трансакции накара Великобритания да прекрати производството на монетите през 2024 г., след като властите решиха, че има достатъчно монети от един и два пенса в обращение.



Сега вниманието в САЩ е насочено към монетите от пет цента, чието производство струва почти 14 цента.



Оттеглянето на тази монета може да окаже по-голямо въздействие върху купувачите, като според проучването на Федералния резерв в Ричмънд то би струвало на потребителите около 55 млн. долара годишно.