Скоро няма да има допълнителни такси за роуминг в страните от Западните Балкани
10:17
©
Европейска комисия предложи започване на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия за присъединяването им към режима на ЕС "роуминг като у дома“.

Инициативата цели да премахне допълнителните такси за мобилни услуги при пътуване между държавите от Европейския съюз и страните от Западните Балкани.

Ако споразуменията бъдат финализирани и партньорите приведат националното си законодателство в пълно съответствие с правилата на ЕС за роуминга, гражданите ще могат да провеждат разговори, да изпращат текстови съобщения и да използват мобилен интернет без допълнителни надценки, когато пътуват между двата региона.

Очаква се мярката да осигури безпрепятствена мобилна свързаност както за гражданите и предприятията от Западните Балкани, посещаващи ЕС, така и за европейските пътуващи в региона. Според Комисията това ще улесни обучението, работата и туризма, както и ще намали разходите за комуникация за бизнеса от двете страни.

С приетото предложение Комисията иска мандат от Съвета на ЕС за започване на официални преговори. След одобрение от държавите членки ще бъдат договорени двустранни споразумения с всяка от страните от Западните Балкани. При успешно приключване на процеса регионът ще бъде интегриран в зоната "Роуминг като у дома“ на ЕС.

Инициативата надгражда съществуващите доброволни споразумения между някои мобилни оператори в ЕС и Западните Балкани, които вече позволяват намалени роуминг тарифи. В рамките на региона действа и отделно споразумение за по-ниски цени на роуминга между самите държави от Западните Балкани.

Предложението е в съответствие с Плана за растеж за Западните Балкани от 2023 г., чрез който ЕС насърчава поетапната интеграция на партньорите в единния пазар още преди пълноправното членство. Според Комисията този подход дава осезаеми икономически и социални ползи за гражданите и бизнеса, като същевременно остава част от по-широкия процес на разширяване на Съюза.








