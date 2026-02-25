ИЗПРАТИ НОВИНА
Сериозни проблеми за собствениците на тази марка автомобили
11:23
©
Данни, публикувани във вторник от лобистката група ACEA, или Европейската асоциация на производителите на автомобили, установяват, че регистрациите на нови автомобили на Tesla са спаднали до 8075 през януари, което е със 17% по-малко спрямо предходната година. Това е 13-ият пореден месец, в който продажбите са се свили, пише CNBC.

Пазарният дял на Tesla в Европейския съюз, Великобритания, Швейцария, Норвегия и Исландия е спаднал до 0,8%, в сравнение с 1% през същия месец миналата година.

Това бележи поредното "много слабо“ начало на новата година за компанията на Илон Мъск, казва Рико Луман, старши икономист по транспорт и логистика в холандската банка ING.

"Имиджът на Tesla се влоши в Европа миналата година и хората имат много по-голям избор сега с навлизането на пазара на нови достъпни електрически превозни средства (включително тези на BYD и други като MG и ZEEKR), докато на Tesla ѝ липсват нови модели“, добави той.

Фокусът на Tesla върху автономното шофиране, вместо върху въвеждането на нови превозни средства и разширяването на гамата от масови модели, вероятно също е фактор, каза Луман.

"Друго нещо в Европа е, че голям брой автомобили от първо поколение на Tesla се предлагат на повторен пазар в момента (след като са били отдадени на лизинг за 4-6 години), което е довело до спад на цените на употребяваните автомобили“, каза Луман, добавяйки, че на пазара на употребявани автомобили има изобилие от автомобили Tesla на конкурентни цени.

Tesla е изправена пред предизвикателства в Европа, включително силна конкуренция, особено от китайски автомобилни марки. Също така се бори да се отърси от щетите върху репутацията си от реториката на Мъск и близките отношения с администрацията на Тръмп, след като президентът на САЩ се завърна на поста миналия януари.

Мъск похарчи близо 300 милиона долара, за да помогне за избирането на президента на САЩ Доналд Тръмп за втори мандат и впоследствие поведе бурна инициатива за съкращаване на федералните агенции. Протести избухнаха в дилърствата на Tesla в цяла Европа в разгара на ангажираността на Мъск с Белия дом.

По-късно отношенията на Мъск с Тръмп охладняха след ожесточена онлайн вражда с американския президент.

Акциите на Tesla се понижиха с 0,5% в предварителната търговия във вторник. Компанията е загубила около 11% от началото на годината.

Китайският гигант в производството на електрически превозни средства BYD продължи бързия си растеж в Европа в началото на 2026 г., според данни на ACEA. Регистрациите на нови автомобили за компанията са се увеличили със 165% на годишна база до 18 242 през януари.

BYD също така увеличи пазарния си дял в региона повече от два пъти, достигайки 1,9% миналия месец, в сравнение с 0,7% през януари 2025 г. Митата до голяма степен държаха компанията извън САЩ, включително 100% такса върху китайските електрически превозни средства, пише businessnovinite.bg.









