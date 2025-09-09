ИЗПРАТИ НОВИНА
Себастиан Лекорню е новият премиер на Франция 
Автор: Елиза Дечева 23:06Коментари (0)122
Президентът на Франция Еманюел Макрон назначи Себастиан Лекорню на поста премиер на Франция днес, ден след като Франсоа Байру подаде оставката си, след като загуби вота на доверие в Националното събрание, пише le monde. 

Вчера Байру претърпя загуба във вота на доверие, който самият той беше свикал, вкарвайки Франция в нова несигурност. 364 депутати в Националното събрание гласуваха, че нямат доверие в правителството, докато само 194 му дадоха доверие.

Себастиан Лекорню бе министър на отбраната след преизбирането на Макрон през 2022 г.







