Себастиан Лекорню е новият премиер на Франция 

© Президентът на Франция Еманюел Макрон назначи Себастиан Лекорню на поста премиер на Франция днес, ден след като Франсоа Байру подаде оставката си, след като загуби вота на доверие в Националното събрание, пише le monde.



Вчера Байру претърпя загуба във вота на доверие, който самият той беше свикал, вкарвайки Франция в нова несигурност. 364 депутати в Националното събрание гласуваха, че нямат доверие в правителството, докато само 194 му дадоха доверие.



Себастиан Лекорню бе министър на отбраната след преизбирането на Макрон през 2022 г.