|Ryanair: Безпрецедентно решение, ще го обжалваме!
Ryanair заяви в изявление, че е обжалвала решението на ACNL пред Европейската комисия и холандските съдилища, наричайки го "безпрецедентно, нерационално и непропорционално".
Според ACNL Ryanair постоянно е закъснявала средно с повече от час при полетите си в понеделник вечер от София в България и тези в четвъртък вечер от Пиза в Италия. Затова и авиокомпанията е изключена от тези два слота за летния график догодина.
"ACNL наказва авиокомпаниите за закъснения от контрола на въздушното движение, които изместват полетите само с 15 минути над планираното им време за пристигане", коментира на свой ред Ryanair.
Координационното звено посочва, че става въпрос за над тридесет случая в период от три месеца през изминалия летен сезон. Тези полети с пътници от България и Италия са пристигали средно с почти час закъснение и поради това са излитали от Ейндховен също със закъснение. Тъй като това се е случвало десетки пъти, органът заключава, че "Райънеър" умишлено е нарушавала правилата.
Така слотовете, които години наред бяха в ръцете на ирландския нискотарифен превозвач, вече са достъпни за други конкурентни авиокомпании, сред които "Трансавиа" (Transavia) и "Уиз Еър" (Wizz Air).
Загубата на тези два исторически слота има пряко отражение върху планирането на "Райънеър" за следващия летен сезон. Авиокомпанията ще трябва да изпълнява маршрутите до София и Пиза в други часови диапазони, или да ги извади временно от графика. През изминалото лято ирландският превозвач разполагаше със значителен дял от капацитета на летището в Айндховен – общо 94 права за излитане и също толкова за кацане, отбелязва "Ройтерс".
