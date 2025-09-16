ЗАРЕЖДАНЕ...
|Руски подполковник: Докога още ще ни се подиграват
78-годишният Тихонов посочи, че Русия няма достатъчно влияние във федерацията и подчерта, че различни международни спортни организации се подиграват на страната му.
"Не разбирам едно нещо: защо светът се управлява отвъд Океана? Ние сме победителите! Спомнете си 1945 г.! Обаче през цялото време се оплакваме. Защо трябва да се надяваме на снизхождение? Докога още ще ни се подиграват: политически, икономически... Това не е нормално. Сигурно чакат да приключим войната в Украйна, за да ударят така, че Европа да я забрави завинаги? Казваме, че Русия е най-богатата страна и ние трябва да управляваме. Очевидно управляваме лошо, защото нямаме лоби в IBU“, заяви Тихонов.
Александър Тихонов е една от най-големите легенди на световния биатлон. Той има четири златни и един сребърен олимпийски медали, както и 11 златни, четири сребърни и две бронзови отличия от световни първенства. В периода 1996–2008 г. е президент на Съюза на биатлонистите в Русия, а след това още две години е вицепрезидент на организацията.
