Русия прекрати военните си споразумения с България и още 10 европейски държави

© Руското правителство упълномощи Министерството на отбраната на Русия да прекрати международни договори за военно сътрудничество, подписани през 90-те години на миналия век с 10 държави от Европейския съюз (ЕС), включително с България, Германия, Полша, Румъния и Чехия. Заповедта е публикувана в петък, 19 декември, на официалния руски портал за правна информация.



Тези документи са подписани между 1992 и 2002 г. Списъкът със споразумения, които са прекратени от Министерството на отбраната на Русия, включва споразумения за "сътрудничество във военната област“ с България, Германия, Полша, Румъния, Дания, Норвегия, Нидерландия, Хърватия, Белгия и Чехия, както и меморандум, сключен от министерствата на отбраната на Руската федерация и Великобритания.



Отменяемите споразумения са част от правната рамка, която регулираше двустранното военно сътрудничество между подписалите ги страни, установена след разпадането на Съветския съюз, отбелязват руските медии.



През октомври Държавната дума денонсира споразумението за унищожаване на плутоний със Съединените щати и няколко протокола към него.