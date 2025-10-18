Пътуванията в Европа никога няма да са същите, предстоят големи промени

© iStock Пътуванията в Европа никога няма да са същите. Само дни преди важна дата, пътници, авиокомпании и гранични служби говорят за възможни задръствания, часове чакане и объркване, което може да парализира летищата на континента.



Новите правила за влизане и излизане вече предизвикват тревога сред туристите, а много хора дори променят плановете си заради очаквания хаос.



Данните показват, че повечето пътуващи нямат представа какво точно ще се случи, нито как ще изглежда процесът по преминаване на граница. Въпросът е един – готова ли е Европа за промяната? А още по-важно – готови ли сме ние?



Какво предстои да се промени



От 12 октомври започва поетапното въвеждане на новата система за влизане и излизане от Шенгенското пространство (EES) – проект, който се отлага от години, но вече влиза в сила. Първите държави, които ще я приложат напълно, са Естония, Люксембург и Чехия. В Швейцария системата стартира на летищата в Базел и Женева, докато Цюрих ще се присъедини на 17 ноември.



В Германия EES ще заработи първо на летище Дюселдорф, а Франкфурт и Мюнхен ще последват. Испания ще проведе тестов полет в Мадрид още тази неделя.



Целта на новата система



EES е създадена, за да засили сигурността на границите и да предотврати злоупотреби с продължителността на престоя в Шенген – 90 дни в рамките на 180. Системата ще регистрира името на пътника, биометричните му данни (отпечатъци и лице), датата и мястото на влизане и излизане. Всичко това ще се съхранява в база данни за срок от три години.



Кои пътници ще бъдат засегнати



Новите изисквания важат за всички граждани извън ЕС – включително от Обединеното кралство и САЩ. При преминаване на границата те ще трябва да сканират паспорта си на специални самообслужващи гишета и да предоставят биометрични данни. За гражданите и жителите на ЕС обаче няма промяна.



Опасения от забавяния и хаос



Още преди старта на системата тревогите се множат. Според проучване на Holiday Extras, 82% от анкетираните не знаят как EES ще повлияе на пътуванията им, а 35% дори не са чували, че тя влиза в сила този уикенд. Един на всеки петима туристи вече е отменил или променил своето пътуване заради очаквани забавяния.



"Когато няколко полета пристигнат едновременно, вече има пречки – а това ще добави още повече проблеми“, предупреждава пред BBC Джулия Ло Буе-Саид, главен изпълнителен директор на Advantage Travel Partnership, цитиран от Блиц.



По думите ѝ, пътниците трябва да предвидят между три и четири часа за преминаване на границата в първите седмици след въвеждането на системата.



EES е само първата част от по-мащабна реформа на европейските граници. През 2026 г. ще последва Европейската система за информация и разрешения за пътуване (ETIAS). Тя ще изисква от граждани на 60 държави извън ЕС да получат предварително онлайн разрешение срещу такса от 20 евро. Макар и да няма да е задължителна преди 2027 г., това е още един знак, че свободното пътуване към Европа ще става все по-строго контролирано.



Вместо безгрижно приключение, пътуването вече започва с дигитална регистрация, сканиране и чакане. И за мнозина това ще бъде първото изпитание още преди излитането.