|Пътници пострадаха при силна турбуленция: Беше като от филм на ужасите
Инцидентът станал в неделя, 28 декември, по време на полет от Бирмингам до Тенерифе.
Самолетът е излетял от Бирмингам в 15:05 ч., преди да се изкачи на 37 000 фута (11 700 метра), според Independent. След 40 минути обаче пилотът се е върнал в Бирмингам, след като е издал авариен код 7700 над френското крайбрежие, съобщи Daily Express .
Жена, която е била в самолета, твърди, че хората са били "изхвърлени от местата си" по време на инцидента. "Излязох физически невредима, но психическата цена, която това ми нанесе, беше ужасна", добави тя.
33-годишният мъж, който поиска да остане анонимен, добави, че е било "като нещо от филм на ужасите". "Летихме плавно, когато изведнъж самолетът рязко се завъртя наляво, а после надясно, усетихме се като загуба на контрол, след което се спуснахме рязко надолу и бяхме изхвърлени от местата си", каза пътникът.
В изявление авиокомпанията потвърди, че самолетът е трябвало да се върне обратно след турбуленция.
