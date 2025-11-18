Първи подробности за глобалния срив на сайтовете по света

© Редица уебсайтове, включително платформата за социални медии "Екс“ (X) и чатботът "ЧатДжиПитТи“ (ChatGPT), са потърпевши от проблеми, засягащи фирмата за интернет инфраструктура "Клаудфлеър“( Cloudflare), информира Би Би Си. Хиляди потребители съобщиха за проблеми с "Екс“ и други услуги в сайта за наблюдение на прекъсванията в мрежата "Даундетектър“ (Downdetector) малко след 13:30 часа българско време.



"Клаудфлеър“ е наясно и разследва проблема, който потенциално засяга множество клиенти“, обяви компанията в съобщение на панела за управление на на услугите в 13:48 часа българско време. "Допълнителни подробности ще бъдат предоставени, когато има повече налична информация.“



Компанията оповести в допълнителни актуализации, малко след 14:00 часа българско време, че продължава да разследва проблема.



Това се случва след прекъсване, засегнало "Амазон уеб сървисис“ (Amazon Web Services) миналия месец, при което над 1000 сайта и приложения спряха. Друг голям доставчик на уеб услуги, "Майкрософт Азюр“ (Microsoft Azure) също беше засегнат малко след това.



Някои експерти предполагат, че подобни инциденти подчертават крехкостта на съвременния интернет и дълбоките смущения, които могат да бъдат причинени от проблеми в малкия брой компании, които го поддържат.