ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Първи подробности за глобалния срив на сайтовете по света
"Клаудфлеър“ е наясно и разследва проблема, който потенциално засяга множество клиенти“, обяви компанията в съобщение на панела за управление на на услугите в 13:48 часа българско време. "Допълнителни подробности ще бъдат предоставени, когато има повече налична информация.“
Компанията оповести в допълнителни актуализации, малко след 14:00 часа българско време, че продължава да разследва проблема.
Това се случва след прекъсване, засегнало "Амазон уеб сървисис“ (Amazon Web Services) миналия месец, при което над 1000 сайта и приложения спряха. Друг голям доставчик на уеб услуги, "Майкрософт Азюр“ (Microsoft Azure) също беше засегнат малко след това.
Някои експерти предполагат, че подобни инциденти подчертават крехкостта на съвременния интернет и дълбоките смущения, които могат да бъдат причинени от проблеми в малкия брой компании, които го поддържат.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Четиричленно семейство почина в хотел в Истанбул
11:06 / 18.11.2025
Европейският съюз с нови правила за безвизово пътуване
17:08 / 17.11.2025
Зеленски за "Вертикалния газов коридор", който минава през Българ...
18:17 / 16.11.2025
Инвеститори купуват апартаменти с едно съобщение и без оглед
18:11 / 16.11.2025
Украйна ще внася газ от Гърция през България?
11:05 / 16.11.2025
Чанти с пари и златна тоалетна: Корупционната криза, която "удари...
15:35 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS