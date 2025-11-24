ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Предвиждат безплатни жилища и увеличение на заплатите на военните служители в Гърция
Според него модернизацията на гръцките въоръжени сили изисква висококвалифицирани кадри на ключови позиции. В тази връзка страната създава нов Гръцки център за научни изследвания и иновации, както и специализирано звено за киберсигурност, което ще обслужва както отбраната, така и публичния сектор.
От началото на следващата година възнагражденията на военните ще бъдат увеличени с между 10% и 20%, в зависимост от сектора. Освен това правителството предвижда безплатни жилища за военните и техните семейства,
качествено образование за децата им, подобрено здравеопазване.
Задължителната военна служба в Гърция остава в сила за всички мъже на възраст между 19 и 45 години и продължава 9 месеца. Предвижда се и въвеждане на доброволна едногодишна служба за жени.
Правителството планира създаването на корпус от 150 хиляди резервисти, като доброволците ще могат да бъдат на възраст до 60 години.
Според Министерството на отбраната основен проблем е демографската криза, която води до недостиг на новобранци. Младите хора проявяват все по-малък интерес към военното образование заради ниските заплати и ограничените перспективи за развитие.
С увеличените възнаграждения и подобрените социални условия правителството се надява да върне интереса на младежите към военната професия и да осигури необходимия кадрови ресурс за модернизацията на армията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Индийска верига за хранене планира изграждането на фабрика в Бъл...
12:04 / 24.11.2025
Гърците ликуват!
09:22 / 24.11.2025
Тръмп обвини Украйна в липса на благодарност към САЩ
17:39 / 23.11.2025
Зеленски: Кръвопролитията трябва да спрат
15:23 / 23.11.2025
Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по хора, включ...
14:41 / 23.11.2025
Доналд Тръмп: Мирният план между САЩ и Русия за Украйна не е "око...
12:17 / 23.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS