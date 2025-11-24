Предвиждат безплатни жилища и увеличение на заплатите на военните служители в Гърция

© Гърция предприема значителни реформи в отбранителния сектор, включително повишаване на заплатите на военните, с цел да привлече повече млади специалисти в армията. Това обяви министърът на отбраната Никос Дендиас, цитиран от БНР.



Според него модернизацията на гръцките въоръжени сили изисква висококвалифицирани кадри на ключови позиции. В тази връзка страната създава нов Гръцки център за научни изследвания и иновации, както и специализирано звено за киберсигурност, което ще обслужва както отбраната, така и публичния сектор.



От началото на следващата година възнагражденията на военните ще бъдат увеличени с между 10% и 20%, в зависимост от сектора. Освен това правителството предвижда безплатни жилища за военните и техните семейства,



качествено образование за децата им, подобрено здравеопазване.



Задължителната военна служба в Гърция остава в сила за всички мъже на възраст между 19 и 45 години и продължава 9 месеца. Предвижда се и въвеждане на доброволна едногодишна служба за жени.



Правителството планира създаването на корпус от 150 хиляди резервисти, като доброволците ще могат да бъдат на възраст до 60 години.



Според Министерството на отбраната основен проблем е демографската криза, която води до недостиг на новобранци. Младите хора проявяват все по-малък интерес към военното образование заради ниските заплати и ограничените перспективи за развитие.



С увеличените възнаграждения и подобрените социални условия правителството се надява да върне интереса на младежите към военната професия и да осигури необходимия кадрови ресурс за модернизацията на армията.