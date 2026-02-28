ЗАРЕЖДАНЕ...
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по девическо училище в Иран се увеличи на 60
Той добавя, че още 80 са ранени, а под развалините има неизвестен брой деца.
Иранският външен министър Абас Арагчи добави в съобщение, че "тези престъпления срещу иранския народ няма да останат без отговор“.
