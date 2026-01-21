ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина чичото на Башар Асад, известен с жестокостта си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:38
© БТА
Чичото на сваления сирийски президент Башар Асад - Рифаат Асад, известен с прякора "Касапина от Хама" заради жестокостта си, почина в изгнание на 88-годишна възраст, съобщиха негови близки, цитирани от "Франс прес".

"Рифаат Асад почина, след като страдаше от грип в продължение на една седмица", уточнява лице, работило в двореца на сирийския президент.

 

Бивш офицер от разформированата републиканска гвардия потвърди смъртта на Рифаат Асад, като допълни, че той се е установил в Обединените арабски емирства, след като племенникът му е бил свален от власт през декември 2024 г. Офицерът не уточни дали Рифаат Асад е починал в ОАЕ, информира БТА.

Източник от ливанските служби за сигурност посочи пред АФП, че Рифаат Асад е избягал от Сирия по суша, след което е взел самолет от летището в Бейрут, след като ислямската коалиция завзе властта в Сирия.

Чичото на Башар Асад оглавяваше елитните сили на режима на Хафез Асад, негов брат и баща на сваления президент.

Той получи прякора "Касапина на Хама" заради ролята, която изиграва при кървавото потушаване на бунт на организацията "Мюсюлмански братя" в едноименния град през 1982 г. Кланетата, които бяха извършени при пълно медийно затъмнение, отнеха живота на близо 10 000 - 40 000 души.

Рифаат Асад напуска Сирия през 1984 г. след провалил се опит за държавен преврат срещу брат му Хафез, за да заживее охолен живот в изгнание. Представяйки се като опонент на Башар Асад, той прекарва 37 години във Франция, преди да се завърне в Сирия през 2021 г., за да избегне наложена му присъда от четири години лишаване от свобода във Франция. Обвиненията са за пране на пари като част от организирана престъпна група и незаконно присвояване на сирийски публични средства.

Бившият командир на "Защитните бригади" е обвиняван също така от федералната швейцарска прокуратура в "разпореждането на убийства, мъчения, жестоко отношение и незаконно задържане на хора в Хама". През декември 2024 г. швейцарски медии съобщиха, че федералният наказателен съд обмисля да сложи край на съдебната процедура срещу Рифаат Асад поради неговото влошено здраве, което му пречи да пътува и да участва в съдебно заседание.


