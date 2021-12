Почина Карлос Марин

© Певецът Карлос Марин от квартета "Ил Диво" почина на 53 години, предаде Би Би Си, цитирани от БТА.



Той беше настанен в болница по-рано този месец и групата отмени коледното си турне във Великобритания. Тогава колегите на Марин от "Ил Диво" обявиха, че се молят за възстановяването му. Причината за хоспитализацията на изпълнителя не беше съобщена.



Според в."Ел паис" Карлос Марин е бил настанен в клиника в Манчестър и поставен в изкуствена кома. Не се съобщава заболяването, от което е страдал.







Певецът "ще липсва на приятелите, семейството и почитателите си", написаха в "Туитър" членовете на "Ил Диво". "Никога няма да има друг глас или дух като Карлос".



Мъжкият квартет "Ил Диво" беше формиран по идея на продуцента Саймън Коуел през 2003 г. Покойният Марин, който е роден в Германия, но дълго време е живял в Испания, беше баритон. Колегите му от групата Урс Бюлер и Дейвид Милър са тенори, а Себастиен Исамбард - поп изпълнител.



Сред хитовете на "Ил Диво" са "Regresa a Mi (Unbreak My Heart", "The Time Of Our Lives", "I Believe In You", която направиха заедно със Селин Дион, както и кавър на "Hello" на Адел.



Групата има продадени над 30 милиона записа, 160 златни и платинени диска в над 33 държави, пише на сайта на "Ил Диво".