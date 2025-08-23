ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отнеха бебето на майка само час след раждането
По-рано тази година Дания прие закон, който забранява използването на тестовете спрямо хора с гренландски произход, защото те са разработени за датски семейства и не отчитат културните особености на инуитите – коренното население на Гренландия. Правозащитни организации от години твърдят, че тестовете са дискриминационни, защото често водят до отнемане на деца от гренландски семейства, без да се взема предвид различната им култура.
Тестовете са на датски език, който не е майчин за инуитите, оценки се правят и по мимики и жестове, които са характерни за западната култура, но не и за тази на хората в автономната датска територия.
Ивана Николине Брьонлунд, родена в столицата Нуук в семейство на гренландци и бивша състезателка в националния отбор по хандбал на страната, ражда дъщеря си Авияя-Лууна на 11 август в болница в Хвидовре, близо до Копенхаген, където живее със семейството си, пише bTV.
Един час по-късно местната община взима новороденото и го настанява в приемна грижа. Майката, която е на 18 години, твърди, че оттогава е виждала дъщеря си само веднъж – за един час – като не ѝ е било позволено нито да я утеши, нито да ѝ смени пелената.
Брьонлунд все пак е била подложена на тест за "родителска компетентност" въпреки забраната от май месец.
Датската министърка на социалните въпроси Софи Хесторп Андерсен заяви, че е поискала обяснение от общината, която стои зад решението.
"Стандартизирани тестове не бива да се използват при случаи на настаняване, когато става дума за семейства с гренландски произход. Законът е ясен," заяви тя.
Случаят предизвика протести в Гренландия, а нови демонстрации се планират в Нуук, Копенхаген, Рейкявик и Белфаст.
