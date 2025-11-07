ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отиде си един от откривателите на ДНК
Уотсън е издъхнал в хоспис на Лонг Айлънд, щата Ню Йорк.
Американският биолог получава Нобеловата награда по физиология и медицина през 1962 г. заедно с Франсис Крик и Морис Уилкинс за откриването на молекулярната структура на дезоксирибонуклеиновата киселина – откритие, което променя биологията и медицината, припомня NOVA.
По-късно научната му репутация бе засенчена от расистки изказвания, които предизвикаха остри реакции и доведоха до оттеглянето му от активна научна дейност.
