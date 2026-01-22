ИЗПРАТИ НОВИНА
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:10
© Plovdiv24.bg
От 7 юли 2026 г. всички нови моторни превозни средства в Европейския съюз ще трябва задължително да бъдат оборудвани с усъвършенствана система за предупреждение за разсейване на водача (ADDW). Изискването произтича от Регламент (ЕС) 2019/2144 и е част от по-широките мерки на ЕС за повишаване на пътната безопасност.

Задължението влиза поетапно. За новите типове превозни средства то се прилага още от 7 юли 2024 г., а две години по-късно – за всички нови автомобили, камиони и автобуси от категориите M и N. ADDW се определя като система, която подпомага водача да поддържа вниманието си върху пътната обстановка и го предупреждава при разсейване.

Европейската комисия допълва основния регламент с делегиран акт, приет на 13 юли 2023 г., който определя конкретните технически изисквания и процедурите за изпитване на тези системи. Целта е да се осигури единен и проверим стандарт за типово одобрение на превозните средства в целия ЕС, пише Neonodе.

Според оценките на Европейската комисия между 10% и 30% от пътнотранспортните произшествия в Европа са свързани с разсейване на участниците в движението. Данни на американската Национална администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA) показват, че разсейването на водача може да допринесе за значителен дял от фаталните катастрофи и катастрофите с наранявания. В документа се отбелязва, че тези стойности вероятно са подценени поради трудностите при установяване на причините след инцидент.

Новите правила се фокусират върху продължителното визуално разсейване. Системите ADDW трябва да следят посоката на погледа на водача и да подават предупреждение, ако вниманието му е отклонено от пътя за определено време. При скорост 50 км/ч или повече предупреждение се изисква при отклонен поглед за около 3,5 секунди, а при скорост над 20 км/ч – при отклоняване за около 6 секунди. Регламентът допуска ограничени вариации при т.нар. "неноминални ситуации“.

Системите трябва да работят надеждно както през деня, така и през нощта, да използват визуални, звукови и/или тактилни сигнали за предупреждение и да разполагат със самопроверка за неизправности. Предвидени са и изисквания за защита на личните данни – системата не трябва да идентифицира водача и може да обработва само данни, необходими за функционирането й, в съответствие с правото на ЕС за защита на данните.

Делегираният регламент урежда подробно и процедурите за изпитване, включително условията за повторни тестове, отчитащи несигурността при интерпретиране на човешко поведение. Освен това ADDW системите ще подлежат на проверка и при периодичните технически прегледи на превозните средства.

С въвеждането на тези изисквания ЕС прави още една стъпка към дългосрочната си цел "Vision Zero“ – нулев брой загинали и тежко ранени по пътищата до 2050 г.







