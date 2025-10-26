ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
Автор: Лора Димитрова 21:31Коментари (0)0
© Фокус
Позицията на Европейския парламент относно реформата на Директивата за пакетните туристически пътувания беше одобрена, за да се осигури по-добра защита на пътуващите срещу прекъсвания на пътуванията или фалит на туристически агенти.

Преговорната позиция на Парламента, изготвена от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, подкрепя предложението на Комисията за актуализиране на правилата за защита на пътуващите въз основа на поуките, извлечени от пандемията и фалитите на известни туристически агенции, предаде Travel.gr.

Общата цел на предложената законодателна актуализация е да се определят правата на пътуващите на информация и отмяна на пътуване, както и правото им на възстановяване на разходите и помощ за репатриране в случай на фалит на организатора на пътуването или непредвидени обстоятелства нарушат плановете им. Актуализацията ще изясни също какво представлява туристически пакет и ще включва хармонизирани правила за използването на ваучери вместо парично обезщетение.

Правила за ваучери

Ваучерите бяха гореща тема по време на пандемията. Евродепутатите искат да гарантират, че потребителите имат право да откажат ваучери и да изберат възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. Когато пътуващ приеме ваучер, но не го използва, неизползваната му стойност трябва да бъде върната на пътуващия след изтичане на срока му. Ваучерите трябва да са валидни до 12 месеца и могат да бъдат удължавани или прехвърляни само веднъж.

Ваучерите следва да бъдат покрити и от гаранции за несъстоятелност на туристическия агент, а стойността им следва да съответства поне на размера на възстановяването, на което пътуващият има право. Притежателите на ваучери следва да имат предимство при избора на туристически услуги и следва да могат да ги използват за всяка туристическа услуга, предлагана от организатора, поотделно или на части.

Причини за отмяна на пътуването

Актуализираните правила ще изяснят и условията за анулиране на пътуване. Ако възникнат неизбежни или извънредни обстоятелства на мястото на пътуване или в точката на отпътуване преди пътуване или засегнат самото пътуване, пътуващите трябва да могат да анулират плановете си без неустойка и с пълно възстановяване на сумата, казват евродепутатите.

Дали отмяната е оправдана следва да се преценява за всеки случай поотделно. Всяко официално предупреждение за пътуване, издадено до 28 дни преди планираното заминаване, обаче следва да бъде важен елемент, който трябва да се вземе предвид, казват евродепутатите.

Ниво на предплащане

Въпреки че евродепутатите до голяма степен подкрепиха предложенията на Комисията, те премахнаха от проекта за директива предложение за ограничаване на авансовите плащания, извършвани от клиентите на туристическите агенти. Комисията иска клиентите да плащат не повече от 25% от общата цена на пакетната почивка на туристическия агент при предварителна резервация и да платят остатъка 28 дни или по-малко преди началото на пътуването. Евродепутатите обаче смятат, че държавите членки трябва да решат този въпрос.

Докладчикът Алекс Агиус Салиба заяви: "Нашата цел е да укрепим правата на потребителите, един от най-добрите начини да изпълним ролята, която нашите граждани са ни поверили. При резервациите на пакетни почивки, извънредните ситуации могат да причинят много стрес, ако някой в ​​крайна сметка не е в състояние да пътува. Уточняваме, че в такива случаи потребителят може да анулира пакета си и да получи пълно възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. Защитата на потребителите на хартия е добро начало, но прилагането на закона ще бъде от решаващо значение. Ето защо въвеждаме задължителен механизъм за жалби за пътуващите, за да гарантираме, че правата на потребителите се зачитат.“

Парламентът одобри преговорната си позиция с 535 гласа "за“, 36 "против“ и 47 "въздържал се“. Междуинституционалните преговори по окончателния вид на новите правила са планирани да започнат на 24 септември 2026 г.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Земетресение в района на Черно море!
20:15 / 26.10.2025
Силно земетресение разтърси Турция
17:48 / 26.10.2025
Двама души са арестувани за обира в "Лувъра"
11:12 / 26.10.2025
Руският фондов пазар се срина
12:09 / 25.10.2025
Земетресение с магнитуд 5,8 удари остров в Япония
21:52 / 24.10.2025
Кризата на сръбския нефтопазар удря и България
12:24 / 23.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Земетресения в България
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: