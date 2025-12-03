ИЗПРАТИ НОВИНА
Обвиниха бивш депутат и сина му за производство на фалшиви COVID тестове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:52Коментари (0)432
Окръжната прокуратура в северния хърватски град Вараждин е повдигнала обвинения срещу баща и син за организиране на производството на над 1,3 милиона фалшиви теста за COVID-19 в Турция, последващия им внос в Хърватия и разпространение в редица европейски държави, съобщиха от прокуратурата, цитирана от местното издание "Дневник". Делото е внесено в Общинския съд във Вараждин, предава БТА.

Синът на 26 години е обвинен във фалшифициране на медицински продукти и пране на пари, а 66-годишният му баща – във фалшифициране на медицински продукти. По информация на хърватски медии обвиняемите са Филип Михалич, бивш депутат от управляващата партия ХДО,  и синът му Анджелко Михалич, известен в общественото пространство като "Корона Кид", макар прокуратурата да не съобщава имена.

Според обвинението двамата са организирали производството на тестове в истанбулска фабрика между август 2022 г. и май 2023 г. Тестовете имитирали оригиналните продукти и били внесени в Хърватия, след което били продавани чрез тяхна фирма на клиенти в Хърватия, Гърция, Румъния, Австрия, Испания и Германия. От незаконната дейност е реализирана печалба в размер на 445 932 евро, уточняват от прокуратурата.

По-младият Михалич е обвинен, че в периода януари–ноември 2023 г. е изтеглил и прехвърлил печалбата към себе си като собственик на фирмата, след което е депозирал средствата в банка с цел прикриване на произхода им.

Прокуратурата предлага конфискация на сумата 445 932,35 евро като незаконно придобита имотна облага.







