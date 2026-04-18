Дългоочакваната железопътна връзка между Финландия и Швеция ще бъде официално пусната в експлоатация още през юни 2026 г. Проектът ще свърже северните части на двете скандинавски страни, превръщайки се в ключов елемент от железопътната мрежа на Европейския съюз.

Новата линия ще направи възможно едно от най-дългите влакови пътувания в ЕС. До момента придвижването между граничните градове Торнио (Финландия) и Хапаранда (Швеция) в района на Ботническия залив беше ограничено единствено до автобусен или автомобилен транспорт.

Решение на историческия проблем с релсите

Основната пречка пред директното жп съобщение досега беше разликата в ширината на релсите. Финландия използва стандарт от 1524 мм, наследство от Руската империя, докато Швеция и по-голямата част от Европа залагат на стандартните 1435 мм. Проблемът е решен чрез мащабна реставрация на историческата гара в Хапаранда. Тя ще функционира като свързващ възел, където пътниците ще сменят влаковете на финландската VR Group и шведската Norrtåg, преминавайки пеша през пероните, пише Euronews.

Нови хоризонти за пътешествениците

Откриването на линията, планирано за края на юни, ще отвори нови алтернативи за туризъм и бизнес. Пътуването от Хелзинки до Стокхолм с влак ще отнема малко над 24 часа – конкурентна опция на 18-часовия морски преход. Градове като Рованиеми и Оулу ще бъдат свързани с шведската жп мрежа без нужда от самолет.

Теоретично вече ще е възможно пътуване с влак от Колари в далечния север на Финландия чак до Лагос в Португалия.

Геополитическо значение

Това е първото възстановяване на международна жп връзка за Финландия след 2022 г., когато страната окончателно прекрати линията към Санкт Петербург. Новият маршрут на запад подчертава интеграцията на страната в европейската транспортна инфраструктура. Според местните власти проектът вече е напълно финансиран и подготвен за старт непосредствено преди празника на лятното слънцестоене.