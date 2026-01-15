ИЗПРАТИ НОВИНА
Може ли Гренландия да стане част от САЩ?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:56Коментари (0)336
Интересът на Доналд Тръмп към Гренландия предизвика изненадани погледи по света, но за САЩ това далеч не е прищявка. Става дума за дългосрочни стратегически сметки. Гренландия е геополитически ключова точка.

Разположена между Северна Америка и Европа, тя контролира важни въздушни и морски маршрути и е критична за системите за ранно предупреждение срещу ракетни заплахи. Американската военна база Pituffik, наследник на Thule Air Base, вече играе централна роля в противоракетната отбрана на САЩ.

Същевременно Арктика се превръща в ново геополитическо поле. Топенето на ледовете отваря нови търговски маршрути и прави достъпа до природни ресурси значително по-лесен. Русия и Китай активно разширяват присъствието си в региона и САЩ се стремят да не изостават в надпреварата за влияние. В този контекст интересът към Гренландия е не просто икономически, а стратегически: островът крие редкоземни елементи, важни за технологиите и отбраната, нефт и газ, както и уран.

Контролът върху тези ресурси се превръща в въпрос на национална сигурност и начин за намаляване на зависимостта от Китай.

Доналд Тръмп подхожда към с класическата си логика територията е сила, активите са сигурност. За него Тръмп  Гренландия е стратегически актив, който би укрепил позицията на САЩ в Арктика.

Но как стои въпросът за евентуално присъединяване на Гренландия към Съединените щати? Теоретично това е възможно, но практически е почти невъзможно. Гренландия е автономна територия в рамките на Кралство Дания, с собствен парламент и правителство, което контролира вътрешните въпроси. Външната политика, отбраната и валутата остават под датска юрисдикция. Островът има право на самоопределение и може да стане независим, но директно присъединяване към САЩ няма предвиден механизъм и би изисквало сложни дипломатически и вътрешнополитически процедури.

На практика това би изисквало съгласието на населението чрез референдум, политическо решение на Дания да се откаже от суверенитета си и международно признание.

В САЩ Конгресът също би трябвало да одобри приема, а въпросът дали Гренландия ще стане щат, територия или асоциирана държава би довел до допълнителни конституционни дебати.

Реалистичният сценарий далеч не включва формално присъединяване. По-вероятно е американското присъствие да се задълбочи чрез стратегическо партньорство, разширяване на военната инфраструктура и инвестиции в ресурси и икономика. Така Гренландия ще се превърне в регион с нарастваща зависимост от САЩ, без да променя формално статута си.

