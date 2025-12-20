ИЗПРАТИ НОВИНА
Мицкоски пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено име
Автор: Николина Александрова 12:51

Премиерът на Северна Македония, Християн Мицкоски, заяви днес, че за него името "Македония" е свещено, като същевременно подчерта, че "запазва правото си на свобода на словото и изразяване", предаде МКД.

"По принцип не съм човек, който позволява да бъде цензуриран и да приема заплахи. Поради това за мен името "Македония" е свещено и имам правото да говоря това, което мисля", коментира Мицкоски в отговор на журналистически въпрос в Скопие относно неотдавнашната реакция на гръцкото външно министерство. Мицковски обяви, че проектозаконът за справедливо представителство, по който има становище от Венецианската комисия, би трябвало да бъде внесен в парламента съвсем скоро.

"Във вторник имаме заседание на правителството. То беше прието от правителството, преди да бъде изпратено във Венецианската комисия, ако е необходимо, ще бъде прието отново и ще го изпратим в парламента", заявява Мицкоски.

В отговор на това гръцкото външно министерство в свое изявление напомни на премиера на РСМ Християн Мицкоски, че конституционното наименование на държавата е "Северна Македония", както е изрично предвидено в Преспанското споразумение, което е абсолютно задължително и за двете страни, както на международно равнище, така и на национално равнище".

В същото изявление се подчертава, че "напредъкът в двустранните отношения със Северна Македония, както и плавното продължаване на нейния европейски курс, предполагат стриктно спазване на договореното и зачитане на принципа на добросъседските отношения".

Повод за реакцията на гръцкото външно министерство са изявленията на Мицкоски, в които той заяви, че като министър-председател на страната си на практика е възстановил използването на името "Македония".


Статистика: