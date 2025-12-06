Мария Габриел бе избрана за председател на ЕНП Жени

© ГЕРБ Мария Габриел бе избрана с огромно мнозинство за председател на ЕНП Жени. Това обявиха от ГЕРБ в профила си във Facebook.



"Поредно голямо признание за ГЕРБ и Мария Габриел! Днес, по време на изборния конгрес на ЕНП Жени, Мария беше избрана огромно мнозинство за председател на организацията. Поздравления, Мария! ГЕРБ твърдо подкрепя жените, които оформят бъдещето на България и Европа", пишат още от партията.