Lufthansa даде на служителите си 24 часа да напуснат Израел

© Германската авиокомпания Lufthansa нареди на служителите си да се подготвят да напуснат Израел и обяви, че ще отмени всички полети до и от страната, считано от утре, съобщава Mirror.



Засега не е известно защо един от редовните маршрути на компанията ще бъде оттеглен, пише Mirror.



В момента Lufthansa лети от летище Бен Гурион, близо до Тел Авив, с ежедневни полети до и от столицата.



Новината идва месеци след като авиокомпанията обяви, че ще възобнови постепенно полетите си до и от летище "Бен Гурион“ в Тел Авив, считано от 1 август 2025 г.



Въздушното пространство на Израел беше затворено на 13 юни 2025 г., в началото на кратката война с Иран. Авиокомпанията, която включва Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, спря полетите си до и от Тел Авив поне до 31 юли.



Отне месеци, докато всички полети възобновят редовните си услуги, а някои така и не го направиха.