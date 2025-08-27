ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Лишават насилници на животни от право за притежание на оръжие
Автор: Илиана Пенова 15:42Коментари (0)195
©
Министерството на правосъдието затегна законите за оръжията, като забрани издаването на лицензи за огнестрелно оръжие на лица, преследвани или осъдени съгласно закона за хуманно отношение към животните от 2021 г. Съществуващите лицензи за нарушителите ще бъдат отнети, съобщиха властите, пише Kathimerini.

"Разоръжаваме опасните“, каза Никос Хрисакис, специален секретар за защита на домашните любимци.

Бившият заместник-директор на полицията в Крит, Хрисакис, подчерта, че малтретирането на животни е свързано с домашното насилие.

"Човекът, който удря животно, често удря жена си, детето си или възрастния човек“, каза той.

Хрисакис цитира опита си в полицейската работа на остров Крит, където жестокостта към животните е широко разпространена. 

"Животните са беззащитни; държавата трябва да ги защити“, добави той.

Промяната в закона е резултат от нарастващите доказателства, свързващи малтретирането на животни с по-широкомащабно насилие. Убийството на Каролайн Крауч през 2021 г. в град Глика Нера в Атика, когато съпругът ѝ уби и семейното куче, беше посочено като ярък пример.

"Тази регулация укрепва нашия арсенал“, каза Хрисакис. "Държавата не може да позволи на култура на насилие да доминира.“







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Въвежда се четиридневна работна седмица с 10-часови смени в Гърци...
14:11 / 26.08.2025
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
21:04 / 25.08.2025
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:22 / 24.08.2025
Банкери: Най-големите икономики в света ще имат недостиг на работ...
17:13 / 24.08.2025
Три сестри загинаха при преобръщане на мигрантска лодка
16:50 / 24.08.2025
Експлозия в магазин за играчки в Москва
14:40 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Лято 2025
Първият учебен ден
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: