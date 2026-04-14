Германският гигант в търговията на дребно Lidl стартира строителството на своя първи пъб, който се очаква да посрещне първите си клиенти още през това лято. Иновативният обект ще бъде разположен в източното предградие Дъндоналд в Белфаст, Северна Ирландия, и ще функционира в непосредствена близост до вече съществуващ магазин на веригата.

За амбициозния проект и разширяването на портфолиото на компанията съобщава CNN. Заведението ще разполага с капацитет от 60 места и площ от около 60 квадратни метра. Към него ще бъде изграден и специализиран магазин за алкохол, в който ще се предлага богатият асортимент на веригата от вина, крафт бири, сайдер, ликьори и други спиртни напитки.

Регионалният управляващ директор Гордън Крукшанкс подчерта, че Дъндоналд е бързо развиващ се град с над 20% ръст на населението през последните години. Според него местните жители отдавна имат нужда от по-добър достъп до пълната продуктова гама на Lidl Northern Ireland, а новото заведение ще отговори на нарасналото търсене в района.