ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Лекарства за високо кръвно, използвани от милиони, повишават риска от рак
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:58 / 14.10.2025Коментари (0)424
© iStock
Ново проучване показва, че някои от най-често използваните медикаменти за високо кръвно оставят дълготрайни следи върху организма и повишават риска от рак. Изследване на етстонски учени показва, че лекарствата с бета-блокерите водят до трайни промени в чревната микрофлора, откриваеми дори няколко години след последния прием.

Същото важи и за лекарствата срещу тревожност от групата на бензодиазепините, антидепресантите, както и инхибиторите на протонната помпа, която милиони хора използват при киселини и рефлукс.

Чревният микробиом играе ключова роля за имунитета, метаболизма и усвояването на хранителни вещества. Неговото равновесие зависи от разнообразието на бактериалните видове.

Изследването доказва, че честият прием на лекарства – от антибиотици до антидепресанти, значително намаляват бактериалното разнообразие, понякога за години напред.

Когато микробиомът обеднее, чревната бариера отслабва, появява се хронично възпаление и понижен имунен отговор – състояние, известно като дисбиоза. То създава "идеална почва“ за развитие на рак, особено колоректален карцином, като насърчава растежа на патогенни бактерии, които стимулират образуването на тумори чрез поддържане на възпалението и промени в клетъчния растеж.

За да изследват дългосрочния ефект, учените от Университета в Тарту анализирали изхожданията на 2509 възрастни. Четири години по-късно те повторили тестовете при 328 души и съпоставили резултатите с техните лекарствени досиета, съобщава бТВ.

Резултатите са тревожни:

-90% от 186 изследвани лекарства нарушават баланса на чревната флора;

-При антибиотици, антидепресанти, бензодиазепини и лекарства срещу киселини ефектът се запазва повече от три години.

-При някои антибиотици като азитромицин и пеницилин вредата може да е постоянна.

-Бета-блокерите също се оказали сред най-силните разрушители на микробиома.

През 2024 г. учените доказаха, че промените в микробиома са свързани с 23-40% от случаите на рак на дебелото черво. Открити са и нови щамове бактерии, които могат директно да предизвикат образуване на предракови клетки в червата. Те отслабват структурата на чревните тъкани и подготвят почвата за злокачествени процеси.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Тръмп: Разочарован съм от Путин
22:40 / 14.10.2025
Фон дер Лайен посети Сърбия
23:08 / 14.10.2025
Най-добрата страна в света за пенсиониране се намира в Европа
22:54 / 14.10.2025
Ограничават достъпа до Instagram
18:55 / 14.10.2025
Почина Панчо от ДНК
14:17 / 14.10.2025
Почина главен заподозрян за пожара в дискотеката в Кочани
13:35 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната вУкрайна
Български национален отбор по футбол
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: