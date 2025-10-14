ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лекарства за високо кръвно, използвани от милиони, повишават риска от рак
Същото важи и за лекарствата срещу тревожност от групата на бензодиазепините, антидепресантите, както и инхибиторите на протонната помпа, която милиони хора използват при киселини и рефлукс.
Чревният микробиом играе ключова роля за имунитета, метаболизма и усвояването на хранителни вещества. Неговото равновесие зависи от разнообразието на бактериалните видове.
Изследването доказва, че честият прием на лекарства – от антибиотици до антидепресанти, значително намаляват бактериалното разнообразие, понякога за години напред.
Когато микробиомът обеднее, чревната бариера отслабва, появява се хронично възпаление и понижен имунен отговор – състояние, известно като дисбиоза. То създава "идеална почва“ за развитие на рак, особено колоректален карцином, като насърчава растежа на патогенни бактерии, които стимулират образуването на тумори чрез поддържане на възпалението и промени в клетъчния растеж.
За да изследват дългосрочния ефект, учените от Университета в Тарту анализирали изхожданията на 2509 възрастни. Четири години по-късно те повторили тестовете при 328 души и съпоставили резултатите с техните лекарствени досиета, съобщава бТВ.
Резултатите са тревожни:
-90% от 186 изследвани лекарства нарушават баланса на чревната флора;
-При антибиотици, антидепресанти, бензодиазепини и лекарства срещу киселини ефектът се запазва повече от три години.
-При някои антибиотици като азитромицин и пеницилин вредата може да е постоянна.
-Бета-блокерите също се оказали сред най-силните разрушители на микробиома.
През 2024 г. учените доказаха, че промените в микробиома са свързани с 23-40% от случаите на рак на дебелото черво. Открити са и нови щамове бактерии, които могат директно да предизвикат образуване на предракови клетки в червата. Те отслабват структурата на чревните тъкани и подготвят почвата за злокачествени процеси.
