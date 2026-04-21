Една от най-известните туристически дестинации в света – археологическият комплекс Теотиуакан в Мексико, стана сцена на брутално насилие. Въоръжен мъж откри огън по група чуждестранни посетители, убивайки канадска туристка и ранявайки още четирима души, преди да сложи край на живота си.

Трагедията се е разиграла посред бял ден в подножието на древните паметници, които привличат хиляди посетители всекидневно.

Жертви от няколко държави

Министърът на сигурността на щата Мексико, Кристобал Кастаседа, съобщи детайли за пострадалите при стрелбата. Загинала е една жена от Канада. Ранени при стрелбата са двама колумбийци, една рускиня и още една канадка. Още двама души са получили наранявания вследствие на падане по време на настъпилата паника.

Реакцията на властите

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум изрази дълбока болка и солидарност с жертвите в социалната мрежа "Екс" (бивш Twitter). Тя потвърди, че властите са в пряк контакт с посолството на Канада и е разпоредено мащабно разследване на мотивите на нападателя.

На мястото на инцидента федералните власти са открили огнестрелно оръжие, нож и боеприпаси. Районът веднага е бил отцепен от Националната гвардия, съобщава АФП.

За дестинацията

Теотиуакан, разположен на около 50 км от столицата Мексико сити, е дом на световноизвестните Пирамиди на Слънцето и Луната. Като най-значимия паметник от предколумбовия период в региона, обектът обикновено се смята за сигурна зона за международния туризъм, припомня Plovdiv24.bg