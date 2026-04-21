Tим Кук обяви официално, че се оттегля от поста главен изпълнителен директор на Apple през септември, за да заеме новата си роля като изпълнителен председател на компанията. Негов наследник ще бъде Джон Тернус – досегашен вицепрезидент на хардуерното инженерство, който работи в технологичния гигант от 25 години.

В емоционално обръщение до общността Кук сподели, че преходът ще се случи през следващите месеци, информира Plovdiv24.bg. Той описа работата си като "най-добрата в света“ и изрази дълбока благодарност към потребителите за доверието и споделените лични истории през последните 15 години.

Тим Кук подчерта, че Джон Тернус е "идеалният човек за работата“. Новият лидер е определен като блестящ инженер и мислител, изиграл ключова роля в създаването на някои от най-обичаните продукти на марката. Кук изрази увереност, че под ръководството на Тернус Apple ще достигне нови невероятни висоти, запазвайки фокуса върху иновациите и детайлите.

"Това не е сбогуване“, написа Кук в писмото си, като подчерта, че за него е било чест да води компания, която обогатява живота на хората по толкова дълбок начин. Той благодари на общността не от името на корпорацията, а от свое име – като човекът Тим, който е имал магическата възможност да бъде начело на Apple.

Преходът бележи значителна промяна в историята на технологичния лидер, като се очаква Джон Тернус официално да встъпи в длъжност като CEO през есента на 2026 г. Дотогава двамата ще работят в тясно сътрудничество за осигуряване на плавна промяна в управлението.