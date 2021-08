Корабът, заседнал в Суецкия канал, акостира на британския бряг с четири месеца закъснение

© ЕРА "Евър Гивън" (Ever Given) - корабът, който предизвика най-голямото задръстване в историята на корабоплаването, акостира на британския бряг с четири месеца закъснение.



Контейнеровозът заседна на 23 април в Суецкия канал за цяла седмица и предизвика едно от най-големите задръствания в историята на корабоплаването. Хаосът бе толкова голям, че стотици кораби останаха блокирани, а други бяха принудени да поемат по много по-дълъг маршрут, като заобиколят Африка. В 16:30 ч. вчера огромният контейнеровоз акостира в пристанището на Филикстоу, привличайки десетки зрители по бреговете, някои с шезлонги и бинокли.



Пристигането му в Обединеното кралство закъсня с четири месеца, след като той бе задържан от властите, отговарящи за канала, повече от три месеца във връзка с финансов спор за обезщетение. "Евър Гивън" е нает и управляван от транспортна корабна компания "Евъргрийн Марийн" (Evergreen Marine). Той беше освободен през юли след сключване на споразумение между японския собственик (Shoei Kisen Kaisha Ltd) и властите на канала.



Споразумението беше подписано на церемония в град Исмаилия ден след като египетският съд отмени решение за изземване на кораба, дълъг 400 метра.



Договорена бе сума, която да покрива операцията по спасяване, разходите за забавен трафик по канала и загубените транзитни такси. Управата на Суецкия канал не разкри подробности за условията на споразумението, но се знае, че първоначално е била поискана компенсация в размер на 916 млн. долара, която по-късно е намалена на 550 млн. долара. Следващата дестинация на "Евър Гивън" е Хамбург, Германия.