Кола се запали зрелищно в Гърция

Лек автомобил се е подпалил, докато се е движел по булевард "Посейдонос" в южната част на Атина, предава eKathimerini.



Изображения от мястото на инцидента показват, че превозното средство е спряло на пътната маркировка на разклонение на магистралата в Нео Фалиро.



На мястото на инцидента има екипи на пожарната. Няма повече подробности за водача на колата или как е станала катастрофата.