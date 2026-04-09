Джасвин Санга, станала известна в медиите с прозвището "Кетаминовата кралица“, беше осъдена на 15 години федерален затвор за ролята си в смъртта на актьора Матю Пери. Решението на съда бележи ключов момент в едно от най-шумните разследвания в Холивуд през последните години - случай, който разкри не само трагичния край на звездата от "Приятели“, но и цяла нелегална мрежа за снабдяване с кетамин, в която са участвали лекари, посредници и дилъри.

Матю Пери бе открит мъртъв на 28 октомври 2023 година в джакузито на дома си в Лос Анджелис. Аутопсията установи, че причината за смъртта са острите ефекти на кетамина. Сред допълнителните фактори са били удавяне, коронарна болест и въздействие на други медикаменти. Пери от години открито говореше за битката си със зависимости към алкохол и лекарства, а в последния период от живота си е преминавал и през легално предписани кетаминови терапии за лечение на депресия. Разследването обаче показва, че извън медицинския контрол той е търсел допълнителни количества от веществото чрез нелегални канали.

Именно тук започва ролята на Джасвин Санга. Според федералните прокурори тя е ръководела пункт за разпространение на наркотици от дома си в Норт Холивуд. При обиск властите откриват големи количества кетамин, метамфетамини, кокаин, фалшив Xanax и други контролирани вещества. Прокуратурата подчертава, че Санга не просто е продавала наркотици, а е продължила дейността си дори след като е разбрала, че нейни клиенти са починали след употреба на доставени от нея вещества. Именно това е било отчетено като особено утежняващо обстоятелство при определяне на присъдата.

Според обвинението смъртоносният кетамин е достигнал до Матю Пери чрез сложна верига. Лекарят д-р Салвадор Пласенсия е снабдявал актьора с веществото, а когато нуждите му нараснали, в схемата се включила и Санга. Ерик Флеминг действал като посредник, който предавал наркотика на личния асистент на Пери - Кенет Ивамаса. Именно Ивамаса е човекът, който е поставял инжекциите на актьора. Смята се, че една от доставките, свързани със Санга, е съдържала фаталната доза.

След смъртта на Матю Пери Санга е направила опит да прикрие следите си. Според съдебните документи тя е изпратила съобщение до Ерик Флеминг чрез криптирано приложение с указание комуникацията помежду им да бъде изтрита. Прокуратурата разглежда това като ясен опит за възпрепятстване на разследването.

По време на делото самата Джасвин Санга изразява съжаление и заявява, че действията ѝ са разрушили човешки животи. Съдът обаче приема, че в случая става дума не за единична грешка, а за поредица от съзнателни решения, мотивирани от финансова изгода. Според съдията печалбата е била поставена над човешкия живот.

Паралелно с нейната присъда бяха наказани и други замесени. Д-р Салвадор Пласенсия, който призна вина по четири обвинения за незаконно разпространение на кетамин, беше осъден на 30 месеца затвор. Д-р Марк Чавес получи по-лека присъда, включваща общественополезен труд. Ерик Флеминг също призна участие в схемата, а личният асистент Кенет Ивамаса очаква отделно съдебно произнасяне.