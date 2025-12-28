ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Гърция повишава пътните такси
Колко ще трябва да платим?
Според официална информация, цената на еднократно пътуване по магистрала ''Атика Одос'' ще се увеличи за шест категории превозни средства от началото на 2026 г.
При мотоциклетите цената става 1,25 евро, за леките автомобили - 2,55 евро. Същата е цената и за автомобили с кемпери и микробуси.
За малки и средни камиони ще се плаща 6,30 евро, а за тировете - 10,10 евро.
Едновременно с това други оператори на платени пътища обявиха увеличение на тарифите от 1 януари 2026 г. (00:00 ч.). Те включват магистралите ''Олимпия Одос'' (Атина–Пиргос) и ''Мореас'' (Коринт–Каламата/Коринт–Спарта).
За "Олимпия Одос", за движение Атина - Пиргос, цената от 15,40 евро става 19,50 евро.
Мореас (IX): Маршрутът Коринт-Каламата цената ще се увеличи от 11,30 евро на 11,75 евро, а маршрутът Коринт-Спарта ще се увеличи от 11,05 евро на 11,50 евро.
Увеличението се дължи на годишната корекция за инфлация, предвидена в концесионното споразумение. Подчертава се, че корекцията отразява увеличените разходи за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа.
Заплащането е в зависимост от изминатото разстояние. За да не се губи време в чакане на пътните каси, се препоръчва да се използва електронно устройство за тол такси.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозона...
12:18 / 28.12.2025
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила
10:34 / 28.12.2025
Зеленски пристигна в САЩ за среща с Доналд Тръмп
09:46 / 28.12.2025
Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
21:54 / 27.12.2025
Зеленски пристигна в Канада
20:38 / 27.12.2025
Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря
11:42 / 27.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS