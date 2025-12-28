Гърция повишава пътните такси

© Цените на пътните такси по гръцките платени магистрали ще се повиши от 1 януари, предава TA NEA.



Колко ще трябва да платим?



Според официална информация, цената на еднократно пътуване по магистрала ''Атика Одос'' ще се увеличи за шест категории превозни средства от началото на 2026 г.



При мотоциклетите цената става 1,25 евро, за леките автомобили - 2,55 евро. Същата е цената и за автомобили с кемпери и микробуси.



За малки и средни камиони ще се плаща 6,30 евро, а за тировете - 10,10 евро.



Едновременно с това други оператори на платени пътища обявиха увеличение на тарифите от 1 януари 2026 г. (00:00 ч.). Те включват магистралите ''Олимпия Одос'' (Атина–Пиргос) и ''Мореас'' (Коринт–Каламата/Коринт–Спарта).



За "Олимпия Одос", за движение Атина - Пиргос, цената от 15,40 евро става 19,50 евро.



Мореас (IX): Маршрутът Коринт-Каламата цената ще се увеличи от 11,30 евро на 11,75 евро, а маршрутът Коринт-Спарта ще се увеличи от 11,05 евро на 11,50 евро.



Увеличението се дължи на годишната корекция за инфлация, предвидена в концесионното споразумение. Подчертава се, че корекцията отразява увеличените разходи за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа.



Заплащането е в зависимост от изминатото разстояние. За да не се губи време в чакане на пътните каси, се препоръчва да се използва електронно устройство за тол такси.